Сетевое издание|18+|Пятница|19 июл 2024|21:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Зареченец заступился за друга и получил 9 лет колонии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


44-летнего жителя Заречного осудили за расправу над 60-летним собутыльником. Он избил его, заступившись за товарища.

Трагедия случилась вечером 7 апреля 2023-го. Зареченец вместе с 43-летним приятелем пришел в гости к женщине, с которой не был знаком, в коммунальную квартиру на улице Мира. Помимо них, там находился 60-летний мужчина, его горожанин тоже видел впервые.

Между приятелем зареченца и старшим собутыльником произошел конфликт на почве симпатии к хозяйке дома. Завязалась драка, мужчина вмешался и принял сторону друга.

«В результате совместных действий злоумышленников потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой 23.04.2023 скончался в медицинском учреждении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уголовное дело рассматривал районный суд в составе 6 присяжных. Зареченец вину признал частично, рассказав, что сначала не вмешивался в драку, но решил заступиться, когда увидел, что незнакомец повалил товарища на пол. Несколько раз он ударил обидчика по лицу и голове, тот упал и больше не поднялся. По просьбе хозяйки мужчины вытащили избитого в подъезд, где их настигли полицейские.

Присяжные признали зареченца виновным в смерти собутыльника, но решили, что он заслуживает снисхождения. Подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Уголовное дело в отношении 43-летнего соучастника преступления было выделено в отдельное производство в связи с признанием его невменяемым и применением к нему принудительной меры медицинского характера», - отметили в прокуратуре.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте