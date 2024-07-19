Зареченец заступился за друга и получил 9 лет колонии

19.07.2024 | 17:59

44-летнего жителя Заречного осудили за расправу над 60-летним собутыльником. Он избил его, заступившись за товарища.

Трагедия случилась вечером 7 апреля 2023-го. Зареченец вместе с 43-летним приятелем пришел в гости к женщине, с которой не был знаком, в коммунальную квартиру на улице Мира. Помимо них, там находился 60-летний мужчина, его горожанин тоже видел впервые.

Между приятелем зареченца и старшим собутыльником произошел конфликт на почве симпатии к хозяйке дома. Завязалась драка, мужчина вмешался и принял сторону друга.

«В результате совместных действий злоумышленников потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой 23.04.2023 скончался в медицинском учреждении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уголовное дело рассматривал районный суд в составе 6 присяжных. Зареченец вину признал частично, рассказав, что сначала не вмешивался в драку, но решил заступиться, когда увидел, что незнакомец повалил товарища на пол. Несколько раз он ударил обидчика по лицу и голове, тот упал и больше не поднялся. По просьбе хозяйки мужчины вытащили избитого в подъезд, где их настигли полицейские.

Присяжные признали зареченца виновным в смерти собутыльника, но решили, что он заслуживает снисхождения. Подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Уголовное дело в отношении 43-летнего соучастника преступления было выделено в отдельное производство в связи с признанием его невменяемым и применением к нему принудительной меры медицинского характера», - отметили в прокуратуре.