В Мокшанском районе аварийный дом пообещали расселить через 10 лет

18.07.2024 | 20:28

Житель села Плесс Мокшанского района обратился в прокуратуру, не желая еще много лет жить в разрушающемся доме.

При проверке выяснилось, что 26 апреля 2023 года администрация сельсовета признала квартиры в доме № 8 на улице Садовой непригодными для проживания, а дом - аварийным и подлежащим сносу. При обследовании технического состояния строения были выявлены многочисленные дефекты, влияющие на несущую способность и устойчивость конструкций.

Однако срок расселения был установлен до 31 декабря 2033 года. До той же даты собственникам было рекомендовано принять решение о сносе собственными силами.

Прокуратура пришла к выводу, что сроки неразумны и нарушают права граждан, поскольку есть риск обрушения аварийного дома, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района внес главе администрации Плесского сельсовета представление об устранении нарушений и предложил рассмотреть вопрос о сокращении сроков расселения и сноса. Когда этого не произошло, он обратился в суд с иском, в котором просил возложить на орган самоуправления обязанность установить разумные сроки.

Мокшанский районный суд полностью удовлетворил эти требования. Однако администрация сельсовета обжаловала решение, аргументируя шаг тем, что прокурор пропустил время подачи иска.

Суд апелляционной инстанции признал доводы чиновников несостоятельными: прокурор узнал о нарушении прав сельчан благодаря жалобе и обратился с иском в установленный законом срок.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура района.