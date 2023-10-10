Пожар на Карпинского: из дома эвакуировали 40 человек, 3 спасли

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали пожар, который случился во вторник, 10 октября, на улице Карпинского.
В доме № 33а на 13-м этаже загорелась квартира.
Сообщение о ЧП спасатели получили в 8:51. На ликвидацию огня отправились 13 человек на 3 спецмашинах.
Из дома эвакуировали 40 жильцов. 3 человек спасли из зоны сильного задымления при помощи специальных устройств.
Огонь охватил площадь в 20 кв. м, в ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.
Причину пожара предстоит установить специалистам.
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