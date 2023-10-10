Пожар на Карпинского: из дома эвакуировали 40 человек, 3 спасли

10.10.2023 | 10:12

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали пожар, который случился во вторник, 10 октября, на улице Карпинского.

В доме № 33а на 13-м этаже загорелась квартира.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 8:51. На ликвидацию огня отправились 13 человек на 3 спецмашинах.

Из дома эвакуировали 40 жильцов. 3 человек спасли из зоны сильного задымления при помощи специальных устройств.

Огонь охватил площадь в 20 кв. м, в ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причину пожара предстоит установить специалистам.