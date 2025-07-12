При пожаре в микрорайоне Маньчжурия погиб мужчина

12.07.2025 | 09:38

В Пензе в ночь на субботу, 12 июля, в 2-м Славянском проезде (микрорайон Маньчжурия) случился смертельный пожар. Спасатели получили вызов в 1:08.

Загорелся частный деревянный дом общей площадью 50 кв. м. К ликвидации пламени привлекли 24 человека и 6 единиц техники.

Огонь уничтожил часть строения. Найден погибшим 47-летний хозяин, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При осмотре тела не обнаружили каких-либо следов, кроме термического воздействия. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за аварийного режима работы электросети или электрооборудования.