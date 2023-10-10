В Сети появились кадры серьезного пожара на ул. Карпинского

10.10.2023 | 09:29

Во вторник, 10 октября, в Пензе в многоэтажке на улице Карпинского случился пожар. Видео с места происшествия распространились в социальных сетях.

Так, кадры появились в телеграм-каналах «Сова Пенза авто», а также «Пенза Новости».

Очевидцы сообщают, что пожар возник на 13-м этаже дома № 33а. На кадрах видны вырывающийся из окна густой дым и пламя.

Официальной информации о случившемся пока нет. На место прибыли пожарные расчеты и приступили к ликвидации огня.

8 октября в Пензе в девятиэтажке на улице Кулакова произошел смертельный пожар. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире, погибла 53-летняя женщина.

7 октября вспыхнула кухня в квартире на улице Суворова. Пожарным удалось спасти 61-летнего хозяина.