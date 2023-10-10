В Сети появились кадры серьезного пожара на ул. Карпинского

Во вторник, 10 октября, в Пензе в многоэтажке на улице Карпинского случился пожар. Видео с места происшествия распространились в социальных сетях.
Так, кадры появились в телеграм-каналах «Сова Пенза авто», а также «Пенза Новости».
Очевидцы сообщают, что пожар возник на 13-м этаже дома № 33а. На кадрах видны вырывающийся из окна густой дым и пламя.
Официальной информации о случившемся пока нет. На место прибыли пожарные расчеты и приступили к ликвидации огня.
8 октября в Пензе в девятиэтажке на улице Кулакова произошел смертельный пожар. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире, погибла 53-летняя женщина.
7 октября вспыхнула кухня в квартире на улице Суворова. Пожарным удалось спасти 61-летнего хозяина.
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