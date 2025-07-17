В Мокшанском районе погиб 14-летний подросток

17.07.2025 | 07:01

В среду, 16 июля, в Пензенской области случилась трагедия с несовершеннолетним.

В селе Чернозерье Мокшанского района погиб 14-летний подросток, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В обстоятельствах случившегося разберутся правоохранители.

Детский омбудсмен призвала жителей Пензенской области тщательно следить за состоянием газового оборудования, проверять вентиляцию и дымоход.

В декабре прошлого года в Средней Елюзани Городищенского района 15-летняя девочка отравилась угарным газом. Ее доставили в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова в Пензе. Тогда проверка показала, что ночью дымоходная труба газового котла оледенела, часть газа скопилась в доме.