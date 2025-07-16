Стали известны подробности гибели мужчины в реке Мокше

16.07.2025 | 12:12

В Наровчатском районе выясняют обстоятельства смерти 36-летнего местного жителя в реке Мокше недалеко от села Азарапино.

По предварительным данным, вечером 15 июля мужчина, будучи пьяным, решил искупаться и утонул в присутствии знакомых.

Один из приятелей достал его из воды без признаков жизни.

«Проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

После проверки будет принято процессуальное решение.