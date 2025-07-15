Происшествия

При пожаре в Верхнем Ломове погибли мать и дочь

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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара, случившегося в Верхнем Ломове во вторник, 15 июля.

На улице Пушкари сгорел деревянный дом площадью 72 кв. м. После тушения огня были обнаружены тела 2 женщин (матери и дочери) в возрасте 76 и 56 лет.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти удастся установить после судебно-медицинских экспертиз.

«Нарушение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и, как следствие, гибели людей. В целях избежания трагических последствий необходимо соблюдать правила обращения с огнем, безопасной эксплуатации электросетей и электроприборов, газового и печного оборудования±, - предупредили следователи.

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Источник — фото СКР
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