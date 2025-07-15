Пензенцы забыли о запрете готовить пищу на углях

15.07.2025 | 09:07

В Пензенской области за минувшие выходные сотрудники регионального минлесхоза выявили пять нарушителей, которые готовили пищу на углях на Сурском водохранилище и берегу реки Вяди.

С 10 июля в области введен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также готовка на углях.

«Штрафы могут достигать 50 000 рублей», - напомнили в минлесхозе.

С 11 июля в регионе действует ограничение на посещение лесов, проезд транспорта в них закрыт. Сотрудники минлесхоза усилили патрулирование, чтобы выявлять и пресекать нарушения законодательства.

«Если вы заметили пожар или задымление в лесу, немедленно звоните по номеру 8-800-100-94-00», - обратились к пензенцам в министерстве.