Пензенцы забыли о запрете готовить пищу на углях

В Пензенской области за минувшие выходные сотрудники регионального минлесхоза выявили пять нарушителей, которые готовили пищу на углях на Сурском водохранилище и берегу реки Вяди.
С 10 июля в области введен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также готовка на углях.
«Штрафы могут достигать 50 000 рублей», - напомнили в минлесхозе.
С 11 июля в регионе действует ограничение на посещение лесов, проезд транспорта в них закрыт. Сотрудники минлесхоза усилили патрулирование, чтобы выявлять и пресекать нарушения законодательства.
«Если вы заметили пожар или задымление в лесу, немедленно звоните по номеру 8-800-100-94-00», - обратились к пензенцам в министерстве.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀