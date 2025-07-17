В Сердобском районе «Нива» вылетела с дороги и перевернулась

17.07.2025 | 14:36

В Сердобском районе автомобиль «Нива» вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 2 человека, в том числе 15-летний подросток.

По предварительным данным, авария произошла в 14:40 16 июля на 27-м километре дороги Сердобск - Кирово. 19-летний юноша, находившийся за рулем, потерял управление.

«В результате происшествия водитель и пассажир, мальчик 2010 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - рассказали в ГАИ Пензенской области.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

16 июля в Колышлейском районе случилось смертельное ДТП. В 5 километрах от села Чубаровка столкнулись «Нива» и ЗИЛ. В аварии погиб 58-летний водитель внедорожника.