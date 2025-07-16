Появились подробности ЧП с ребенком на улице Бородина

16.07.2025 | 12:15

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» подробности ЧП с девочкой, которое случилось вечером во вторник, 15 июля, на улице Бородина в областном центре.

Ребенок 2022 года рождения облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Сообщение об этом получили в 21:32. В момент ЧП мать девочки находилась дома, а отец - на работе. В семье также воспитывается 5-летний мальчик.

Малышка получила закрытую черепно-мозговую травму, медики госпитализировали ее и сейчас оказывают всю возможную помощь. Ребенок идет на поправку.

Елена Столярова призвала пензенцев не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Родителям нужно оборудовать окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их. Москитная сетка не может выдержать вес даже самого маленького ребенка.

По факту падения девочки начали проверку, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.