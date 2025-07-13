Под путепроводом на улице Луначарского сгорел автомобиль

13.07.2025 | 14:05

В воскресенье, 13 июля, на улице Луначарского в Пензе под путепроводом загорелся легковой автомобиль.

Сообщение поступило пожарным в 13:09. С огнем боролись 7 человек, была задействована одна единица техники, сообщили в МЧС.

Кадры появились в Сети. На них видны клубы черного дыма, поднимающиеся над путепроводом.

Ранее в Кузнецке на улице Ленина сгорел автомобиль в гараже.

Огонь прошел по площади 30 кв. м и частично повредил соседнюю постройку. Машина сгорела полностью.