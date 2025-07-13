Под путепроводом на улице Луначарского сгорел автомобиль

В воскресенье, 13 июля, на улице Луначарского в Пензе под путепроводом загорелся легковой автомобиль.
Сообщение поступило пожарным в 13:09. С огнем боролись 7 человек, была задействована одна единица техники, сообщили в МЧС.
Кадры появились в Сети. На них видны клубы черного дыма, поднимающиеся над путепроводом.
Ранее в Кузнецке на улице Ленина сгорел автомобиль в гараже.
Огонь прошел по площади 30 кв. м и частично повредил соседнюю постройку. Машина сгорела полностью.
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