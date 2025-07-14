На трассе М-5 в Пензе на ходу загорелся микроавтобус

В ночь на понедельник, 14 июля, на трассе М-5 в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 2:07.
На 622-м километре трассы, в районе садовых дачных товариществ «Ромашка» и «Пограничное», во время движения в сторону Мокшанского района загорелся микроавтобус.
«На тушение привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного состава», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Видео с места пожара вскоре появилось в Сети. Автор предположил, что вспыхнул газовый баллон. «Выходит газ, хорошо, без взрыва», - указал он.
Никто из людей не пострадал.
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