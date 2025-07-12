На Сурском водохранилище спасли ребенка

12.07.2025 | 11:18

На Сурском водохранилище (со стороны поселка Золотаревка) спасли тонувшего 6-летнего ребенка, сообщили в субботу, 12 июля, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП случилось вечером 11-го числа. Вызов спасателям поступил в 21:55. Очевидцы вытащили мальчика из воды, ему потребовалась госпитализация.

5 июля в Сердобске 6-летняя девочка упала в реку Сердобу с пешеходного мостика.

Она шла в компании других детей, остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и соскользнула. Спасти ребенка не удалось.

Тело достали сотрудники МЧС.