В Колышлейском районе погиб 58-летний водитель «Нивы»

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в Колышлейском районе в среду, 16 июля.
По предварительным данным, в 6:30 на полевой дороге в 5 километрах от села Чубаровка столкнулись два автомобиля: «Нива» и ЗИЛ. За рулем первого находился 58-летний мужчина, второго - 67-летний.
После удара грузовик завалился на бок, а внедорожник превратился в груду металлолома.
Водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте, водителю ЗИЛа медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.
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