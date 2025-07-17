В Колышлейском районе погиб 58-летний водитель «Нивы»

17.07.2025 | 11:41

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в Колышлейском районе в среду, 16 июля.

По предварительным данным, в 6:30 на полевой дороге в 5 километрах от села Чубаровка столкнулись два автомобиля: «Нива» и ЗИЛ. За рулем первого находился 58-летний мужчина, второго - 67-летний.

После удара грузовик завалился на бок, а внедорожник превратился в груду металлолома.

Водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте, водителю ЗИЛа медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.