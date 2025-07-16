В Наровчатском районе из реки достали тело 36-летнего мужчины

16.07.2025 | 09:46

В Наровчатском районе случилась трагедия. Во вторник, 15 июля, в реке Мокше около села Азарапино обнаружили тело мужчины.

Очевидцы извлекли его из воды, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погибшему было 36 лет. Причину смерти и все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.

5 июля в реке Сердобе в Сердобске утонула 6-летняя девочка. Она в компании других детей шла по пешеходному мостику, остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в реку.

4 июля в водоеме в Русеевском карьере нашли тело 34-летнего жителя Пензенского района. По факту его гибели начали проверку.

10 июня из реки Шушли рядом с селом Соседка в Башмаковском районе извлекли тело 19-летнего парня. Он утонул 9-го числа.