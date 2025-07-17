На улице Рахманинова Skoda сбила ребенка

17.07.2025 | 11:27

В Пензе на улице Рахманинова под колеса машины попал ребенок. ДТП случилось в 9:50 среды, 16 июля.

64-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил пешехода, мальчика 2016 года рождения. Ребенок получил травмы, медики госпитализировали его, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

10 июля в Никольском районе в ДТП пострадали двое детей.

Мальчики 2014 и 2012 года рождения вдвоем ехали на велосипеде по дороге Сосновоборск - Никольск. Их сбил 32-летний водитель «Лады-Гранты». Оба ребенка оказались в больнице.