Очевидец сообщил о страшном ДТП в Колышлейском районе

16.07.2025 | 16:40

Утром в среду, 16 июля, на полевой дороге в Колышлейском районе случилось страшное ДТП.

Об аварии сообщил очевидец. По его словам, около села Чубаровка столкнулись 2 автомобиля - «Нива» и ЗИЛ.

«Грузовик завалился на бок, а внедорожник превратился в груду металлолома. Судя по всему, водитель «Нивы» погиб», - сообщил пользователь в Сети.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Накануне в селе Тюнярь Никольского района водитель грузовика Hino врезался в дорожное ограждение на мосту. Водитель и его пассажир получили травмы.