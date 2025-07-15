В Верхнем Ломове в сгоревшем доме нашли тела 2 женщин

15.07.2025 | 17:37

Днем во вторник, 15 июля, в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 15:17.

На улице Пушкари загорелся деревянный дом площадью 72 кв. м. На тушение выехали 7 человек личного состава, привлечено 2 единицы техники.

«На месте пожара обнаружены 2 погибшие женщины 1969 и 1948 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники до сих пор работают на месте.

Причина и все обстоятельства пожара устанавливаются, добавили в ведомстве.