Пожар на Шуисте привлек внимание пензенцев

Вечером во вторник, 15 июля, в пензенском микрорайоне Шуист случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 18:10.
На улице Долгорукова загорелась хозяйственная постройка площадью 10 кв. м.
На место выехали 10 человек личного состава, привлечено 2 спецмашины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Никто из людей не пострадал.
Пожар привлек внимание пензенцев. Очевидцы в Сети предположили, что это мог быть поджог.
В тот же день в Верхнем Ломове на улице Пушкари загорелся деревянный дом площадью 72 кв. м, внутри обнаружили тела 2 женщин 1969 и 1948 года рождения
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