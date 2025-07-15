Пожар на Шуисте привлек внимание пензенцев

15.07.2025 | 18:33

Вечером во вторник, 15 июля, в пензенском микрорайоне Шуист случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 18:10.

На улице Долгорукова загорелась хозяйственная постройка площадью 10 кв. м.

На место выехали 10 человек личного состава, привлечено 2 спецмашины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Никто из людей не пострадал.

Пожар привлек внимание пензенцев. Очевидцы в Сети предположили, что это мог быть поджог.

В тот же день в Верхнем Ломове на улице Пушкари загорелся деревянный дом площадью 72 кв. м, внутри обнаружили тела 2 женщин 1969 и 1948 года рождения