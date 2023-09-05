В Земетчинском районе иномарка с младенцем в салоне съехала в кювет

05.09.2023 | 13:31

В понедельник, 4 сентября, в Земетчинском районе Ford Focus с тремя пассажирами, среди которых были дети, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, ДТП случилось в 13:30 на 3-м километре автомобильной дороги Земетчино - Раево. Машиной управлял 35-летний водитель.

В результате 26-летней женщине, находившейся в салоне, потребовалась госпитализация из-за травм.

«Водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров, девочка 2018-го и мальчик 2023 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Неверкинском районе Пензенской области случилось ДТП с участием грузового ЗИЛа и «Лады-Гранты». В легковой машине ехали шестеро детей, четверым потребовалась госпитализация.