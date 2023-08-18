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Происшествия

В Неверкинском районе «Лада Гранта» с 6 детьми в салоне попала в ДТП

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В четверг, 17 августа, в Неверкинском районе Пензенской области случилось ДТП с участием грузовой машины «ЗИЛ» и «Лады Гранты». В последней находились шестеро детей.

По предварительным данным, столкновение произошло в 16:50 на 6-м километре дороги между селами Неверкино и Карновар. Грузовиком управлял 63-летний водитель, за рулем легкового автомобиля был 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали четыре девочки, ехавшие в «Гранте»: одной - 11 лет, другой - 14, двум - по 15. Они получили травмы и были госпитализированы.

Водитель и еще двое детей, находившихся в салоне (3-летний мальчик и 6-летняя девочка), после оказания медицинской помощи были отпущены.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Кузнецком районе микроавтобус с детьми попал в крупное ДТП. Два мальчика (6 и 10 лет) и две девочки (6 и 11 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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