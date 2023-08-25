На улице Калинина такси провалилось в яму там же, где автобус раньше

25.08.2023 | 15:20

В пятницу, 25 августа, на улице Калинина в Пензе вновь случилось ДТП, причиной которого стал провал в дорожном полотне.

Фото с места события попало в Сеть. На нем запечатлен легковой автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси», угодивший в ловушку правым передним колесом.

«Ул. Калинина, 33. Опять провал дороги», - написал автор снимка.

«Там люк провалился месяца 2 назад», - сообщил один из комментаторов.

«По всей Калинина лучше держаться чуть дальше от бордюра», - посоветовал другой.

Еще один пензенец вспомнил, что практически на том же месте вечером 16 августа под асфальт ушло колесо автобуса № 70.

В администрации Первомайского района сообщили: «Работы на ул. Калинина, 33, будут выполнены по мере освобождения ремонтных бригад с других аварийных участков. Приносим извинения за временные неудобства».

Точные сроки ремонта дорожного полотна не называются. И это неудивительно: провалов в асфальте так много, что рабочих рук на их устранение не хватает. Так, 24 августа пензячка сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» о ловушке на перекрестке улиц Свердлова и Гоголя. Ее всего лишь оградили легким забором, который машины регулярно сносят.

Самой известной среди горожан стала заполненная водой яма у дома № 156 на улице Терновского. За два дня в ней оказались три автомобиля: легковушка, мусоровоз и дорогой кроссовер.

В управлении ЖКХ пообещали поднять просевший люк, а вот асфальт на участке, которых сейчас засыпан щебнем, обещают положить в лучшем случае в 2024 году.