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Происшествия

В Пензе колесо автобуса ушло под асфальт на улице Калинина

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Второй за неделю автобус попал в дорожную ловушку в Пензе. На этот раз ЧП случилось на Калинина, на остановке «Улица Чкалова».

Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях вечером в среду, 16 августа. Как указали очевидцы, асфальт под автобусом провалился около 20:00.

Чуть позже появилось фото с места ЧП. На нем видно, что под дорожное покрытие ушло правое заднее колесо машины, следовавшей по маршруту № 70.

Днем 15 августа аналогичное происшествие случилось с автобусом № 54. Асфальт под его колесами провалился на улице Суворова, поблизости от перекрестка с Чехова.

После этого движение на участке перекрыли. Туда пришли ремонтные бригады, чтобы устранить аварию, случившуюся на коммунальных сетях.

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Источник — фото Алексея, t.me/sova_penza58
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