Пензенцам следует с осторожностью есть мясо из Воронежа

23.08.2023 | 09:23

В Воронежской области выявлены два эпизоотических очага по сибирской язве. Об этом сообщает ТАСС.

20 августа очаг заболевания был выявлен в личном хозяйстве на хуторе Красные Холмы в Панинском районе Воронежской области. Причиной инфицирования человека стала разделка туши зараженного животного. Все контактные лица находятся под контролем врачей, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского введен режим ЧС по 16 ноября. Для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.

Второй очаг по сибирской язве обнаружен на следующий день в двух холодильных камерах в Воронеже на улице 20-летия Октября. Там располагаются торговый центр с продуктовым рынком. На этом участке и на прилегающей к нему территории в радиусе 2 километров веден карантин до 23 октября.

В марте этого года сибирской язвой заболели несколько жителей Чувашии. Причиной стала разделка инфицированной туши бычка. Зараженное мясо изъяли сотрудники Роспотребнадзора.

Медики рекомендуют при посещении районов, где выявлена вспышка сибирской язвы, не употреблять в пищу недоваренное и сырое мясо и избегать контакта с продуктами животного происхождения. Заражением может грозить и прикосновение к частям животных, таким как шкуры.

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что сибирская язва - опасное эндемическое заболевание. В значительной степени она привязана к скотомогильникам, где захоранивают умерших от сибирской язвы животных.

«Дело в том, что споры представляют опасность сотни лет. Они могут быть активны, просачиваться с водой, в результате чего заболевают животные», - объяснил Крючков.

В Пензенской области специалисты обследуют такие скотомогильники. В частности, в марте 2023 года оказалось, что пять мест захоронения биологических отходов в Шемышейском районе не соответствовали требованиям безопасности.

В 2020 году два опасных для людей скотомогильника обнаружились в Кузнецком районе. Оба были законсервированными (сибиреязвенными).