Туша бычка стала источником заражения сибирской язвой

23.03.2023 | 08:27

В Чувашии зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой у жителей Цивильского муниципального округа.

Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, экстренное сообщение о двух случаях заболевания поступило 15 марта. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем - разделанной тушей быка.

В очаге проведена дезинфекция, установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Управления.

22 марта стало известно о третьем заболевшем сибирской язвой. Им оказался мужчина, прибывший в Московскую область из Республики Чувашия. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, его госпитализировали.

«Информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности», - проинформировали в ведомстве.

Также в Чувашии по факту заражения людей сибирской язвой возбуждено уголовное дело. Как сообщает региональное следственное управление, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой.

Сельчанин не проводил мероприятия для предупреждения болезней животных, не делал профилактических прививок и не предоставлял животных для осмотра ветеринару. В результате сибирской язвой заразились помогавший в забое сосед владельца бычка, его супруга, а также еще один житель деревни.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва не передается от человека человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов человека, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

«В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли», - обращаются к гражданам специалисты Роспотребнадзора.