В Пензе мужчина устроил в магазине погром из-за ссоры с девушкой

16.08.2023 | 16:38

В Пензе ссора между влюбленными привела к погрому. 32-летний горожанин разозлился на свою девушку и в порыве ярости разбил витрину в торговой точке на улице Ленина.

Это случилось в 21:10 во вторник, 15 августа. Пара поссорилась на почве ревности, и девушка направилась в магазин. Вслед за ней в двери забежал пензенец, он был пьян. Не совладав с эмоциями, мужчина расколотил ногой стеллаж с алкоголем и повредил кальян.

Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. На адрес прибыл ближайший экипаж Росгвардии.

Разбушевавшегося посетителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в Пензе пьяный дебошир разгромил аптечный туалет в торговом центре на проспекте Строителей. Он хотел воспользоваться помещением для сотрудников, чтобы справить нужду, но, услышав отказ, достал молоток и разбил сантехнику.