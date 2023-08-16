Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|18:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе мужчина устроил в магазине погром из-за ссоры с девушкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе ссора между влюбленными привела к погрому. 32-летний горожанин разозлился на свою девушку и в порыве ярости разбил витрину в торговой точке на улице Ленина.

Это случилось в 21:10 во вторник, 15 августа. Пара поссорилась на почве ревности, и девушка направилась в магазин. Вслед за ней в двери забежал пензенец, он был пьян. Не совладав с эмоциями, мужчина расколотил ногой стеллаж с алкоголем и повредил кальян.

Сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку. На адрес прибыл ближайший экипаж Росгвардии.

Разбушевавшегося посетителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в Пензе пьяный дебошир разгромил аптечный туалет в торговом центре на проспекте Строителей. Он хотел воспользоваться помещением для сотрудников, чтобы справить нужду, но, услышав отказ, достал молоток и разбил сантехнику.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте