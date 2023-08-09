Молотком по фаянсу: в Пензе пьяный дебошир разгромил аптечный туалет

09.08.2023 | 11:07

Во вторник, 8 августа, в торговом центре на проспекте Строителей в Пензе произошел инцидент, вмешаться в который были вынуждены правоохранители.

В аптечный пункт, расположенный на первом этаже, зашел нетрезвый мужчина и направился в туалет для сотрудников, чтобы воспользоваться им по личной нужде.

Заведующая попросила посетителя покинуть санузел, но он категорически отказался это сделать. Когда тон беседы стал напряженным, мужчина поступил неожиданно.

«Он достал молоток, который принес с собой, и начал крушить сантехнику - разбил унитаз и отколол половину умывальника», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В 16:45 сигнал о погроме в аптеке поступил экипажу вневедомственной охраны. Стражи порядка немедленно прибыли в торговый центр, задержали дебошира и передали полиции.