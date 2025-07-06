Пензячка потеряла миллион, пытаясь продлить медицинский полис

06.07.2025 | 15:42

В Пензе 65-летняя пенсионерка поверила мошенникам и потеряла около миллиона рублей.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, занимающейся продлением медицинских полисов.

«В ходе разговора злоумышленник убедил ее сообщить код из СМС-сообщения», - рассказали в областном УМВД РФ.

Пенсионерка доверилась незнакомцу и назвала цифры. На следующей день с ней связался якобы специалист Росфинмониторинга и заявил, что предыдущий звонок был от аферистов, которые теперь пытаются украсть деньги пензячки.

Чтобы спасти сбережения, мужчина велел горожанке перевести средства на безопасный счет. Она отправила около миллиона рублей по указанным реквизитам, после чего собеседник исчез.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее жительница области потеряла деньги из-за демонстрации экрана смартфона.