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Происшествия

Удар на рассвете: в конфликте посетителей бара победила молодость

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На рассвете во вторник, 8 августа, в Пензе произошел инцидент, в результате которого один из его участников оказался на больничной койке.

В пятом часу утра в развлекательном заведении на улице Ленина отдыхали две компании. Между их представителями возникла ссора из-за того, что один задел другого. Друзья обоих не вмешивались, наблюдая за развитием событий со стороны.

Сначала мужчины потолкались в зале, а затем решили выйти на свежий воздух и продолжить выяснение отношений. В итоге победила молодость: 22-летний парень схватил стеклянную бутылку и обрушил ее на голову 39-летнего оппонента.

«Персонал заведения незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой. Экипаж вневедомственной охраны, прибыв на место происшествия, вызвал бригаду скорой помощи, задержал нарушителя и передал сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Приехавшие медики госпитализировали травмированного 39-летнего мужчину больницу.

Стеклянные емкости для спиртного, которое потребляют жители области, не раз превращались в орудие нанесения травм.

Так, 32-летний пьяный житель Спасска ударил приятеля бутылкой по голове с такой силой, что медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, опасную для жизни. Агрессора, уже находившегося под следствием за кражу, приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Иногда стеклянную тару используют для выяснения отношений и представительницы слабого пола. Так, 40-летняя жительница Пензы приревновала своего сожителя к 36-летней подруге, которую сама же и пригласила принять участие в застолье. В итоге гостья вместо удовольствия от общения получила травмы, а ревнивице грозит до двух лет лишения свободы.

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