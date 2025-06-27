На улице Чкалова при падении с высоты погибла девушка

27.06.2025 | 18:03

В ночь на пятницу, 27 июня, на улице Чкалова в Пензе произошла трагедия. При падении с высоты погибла 20-летняя девушка.

По словам очевидцев, это случилось около 2 часов ночи у дома № 42.

Девушка погибла на месте.

Обстоятельства ее смерти устанавливаются следователями следственного отдела по Первомайскому району г. Пензы, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

6 июня в Каменке 2-летняя девочка, облокотившись на москитную сетку, упала из окна комнаты в доме на улице Суворова в Каменке. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу.

30 мая в Никольске на улице Ленина 43-летняя местная жительница получила множественные травмы, упав с высоты.

22 мая аналогичное ЧП случилось на улице 8 Марта в Пензе с 12-летней девочкой.