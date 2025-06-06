Конфликт в баре на Ленина: второй участник рассказал свою версию

06.06.2025 | 10:25

В Пензе расследуется уголовное дело, возбужденное после конфликта в баре на улице Ленина. Там пострадал 38-летний мужчина.

Инцидент случился вечером 10 мая. Изначально в соцсетях сообщалось, что горожанина били несколько человек, после чего ему пришлось накладывать швы и гипс. Полицейские выяснили, что посетителя ударил 24-летний бессоновец, отдыхавший в том же заведении.

«Приехал туда где-то в 2 часа ночи. Выпил 2 бутылки пива, до этого тоже где-то 2. После этого стоял возле туалета, подошел мужчина ко мне и начал грубить. Он позвал меня поговорить на улицу. Мы пошли, и перед выходом он начал мне грубить в спину, я развернулся, когда мы уже на ступеньках были, и ударил его в область лица. 1 удар», - рассказал он.

Пострадавший потерял равновесие и упал. Молодой человек попытался привести его в чувство, затем к лежачему стали подходить другие отдыхающие, чтобы помочь. Парень пробыл у заведения еще минут 20 и уехал домой. Вскоре к нему пришли полицейские.

«Молодой человек был задержан по месту проживания. В ходе допроса он признался в содеянном», - сообщил начальник ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Валерий Колотилин.

На бессоновца завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине, которого он ударил, был причинен легкий вред здоровью.

«В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы», - пояснила и. о. старшего помощника руководителя управления СУ СК по Пензенской области Екатерина Тактаева.

«Сейчас я уже понимаю, что неправильно поступил, раскаиваюсь, признаю свою вину. Можно было словами все решить», - отметил молодой человек.