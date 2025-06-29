В Нижнем Ломове при пожаре в квартире пострадал мужчина

29.06.2025 | 11:52

В субботу, 28 июня, в Нижнем Ломове случился пожар. Пламя охватило двухкомнатную квартиру.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 17:11. На тушение прибыли 6 человек личного состава, было задействовано 2 единицы техники.

Квартира выгорела на площади 30 кв. м. Пострадал 57-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в МЧС.

Вечером в среду, 25 июня, в селе Бессоновка на улице Городок загорелся частный дом. Пострадала женщина 1956 года рождения.