В Нижнем Ломове при пожаре в квартире пострадал мужчина

В субботу, 28 июня, в Нижнем Ломове случился пожар. Пламя охватило двухкомнатную квартиру.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 17:11. На тушение прибыли 6 человек личного состава, было задействовано 2 единицы техники.
Квартира выгорела на площади 30 кв. м. Пострадал 57-летний мужчина.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в МЧС.
Вечером в среду, 25 июня, в селе Бессоновка на улице Городок загорелся частный дом. Пострадала женщина 1956 года рождения.
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