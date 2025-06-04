Криминал

Сельчанка из мести сожгла сарай бывшего сожителя

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37-летний житель Пачелмского района лишился надворной постройки: ее уничтожило пламя. Заподозрив, что причиной возгорания стал поджог, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили подозреваемую - ей оказалась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее жила с мужчиной в незарегистрированном браке, однако после ссоры съехала от него и решила отомстить.

«В обеденное время женщина зашла в сарай бывшего возлюбленного, подожгла и скрылась. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На сельчанку возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области уничтожают имущество обидчиков. Так, в областном центре два автовладельца поспорили из-за парковочного места во дворе. Одному из них пришлось уступить, и в отместку ночью он сжег «Ладу-Гранту» победившего в конфликте мужчины.

А 34-летний житель рабочего поселка Лунино решил из ревности проучить бывшую жену - облил бензином и поджег ее автомобиль ВАЗ-2110.

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Источник — фото pxhere.com
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