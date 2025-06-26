При пожаре в Бессоновке пострадала женщина

26.06.2025 | 09:33

Вечером в среду, 25 июня, в селе Бессоновка на улице Городок загорелся кирпичный частный дом. Сообщение о ЧП спасатели получили в 21:30.

На место выехали 22 человека на 7 спецмашинах. Кадры пожара в Бессоновке в Сети опубликовали очевидцы.

Огонь охватил помещения внутри и кровлю дома общей площадью 90 кв. метров. Также пламя уничтожило деревянную надворную постройку общей площадью 30 кв. метров.

«Пострадала женщина 1956 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

25 июня пожар случился в многоэтажном доме на улице Экспериментальной в Пензе. Загорелась квартира на 1-м этаже. Спасатели эвакуировали из здания 25 человек.