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Криминал

Житель Спасска покалечил приятеля бутылкой водки

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32-летнего жителя Спасска осудили за нападение на приятеля с бутылкой водки. Он ударил жертву в висок.

В момент совершения преступления горожанин был пьян. Он поссорился с приятелем, взял стоявшую на полу наполовину наполненную бутылку водки и ударил его по голове.

У пострадавшего впоследствии диагностировали открытую черепно-мозговую травму, которую расценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде нападавший признал вину и заявил о раскаянии. Это стало смягчающими наказание обстоятельствами, равно как и наличие у мужчины малолетних детей, оказание им потерпевшему медицинской помощи непосредственно после нанесения травмы и добровольное возмещение вреда.

«Поскольку настоящее преступление было совершено мужчиной до вынесения в отношении него приговора по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража. - Прим. ред.), то окончательное наказание суд назначил по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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