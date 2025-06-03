Из жизни

В Башмакове мать с детьми осталась без воды из-за конфликта с соседкой

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В районном поселке Башмаково мать с двумя детьми 4 и 14 лет осталась в квартире без воды из-за затянувшегося конфликта с соседкой снизу. О сложившейся ситуации рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Жилье женщины подтопили, и та перекрыла семье воду из-за спора о компенсации. Дело рассматривал суд, но и после принятого им решения соседка не вернула матери с детьми доступ к ресурсу. Даже в жаркую погоду они остаются без воды.

«Обращение переадресовано главе поселковой администрации р. п. Башмаково и председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Башмаковского района», - отметила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что соседские конфликты не должны влиять на несовершеннолетних. Елена Столярова рекомендовала владелице квартиры открыть кран и найти иной способ решения вопросов.

«Не крадите у детей детство!» - призвала она.

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