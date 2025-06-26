В Пензе ищут свидетелей ДТП с квадроциклом и электросамокатом

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП на улице Ульяновской. Там столкнулись электросамокат и квадроцикл.
ДТП случилось 8 июня около 20:05. Водитель квадроцикла, личность которого не удалось установить, сбил людей на самокате, а после скрылся с места аварии.
«В результате происшествия водитель и пассажир электросамоката получили телесные повреждения», - сообщили в областной ГАИ.
Свидетелей происшествия попросили позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-03.
Также можно прийти в ГАИ по адресу: улица Бакунина, 181.
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