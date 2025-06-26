В Пензе ищут свидетелей ДТП с квадроциклом и электросамокатом

26.06.2025 | 10:22

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП на улице Ульяновской. Там столкнулись электросамокат и квадроцикл.

ДТП случилось 8 июня около 20:05. Водитель квадроцикла, личность которого не удалось установить, сбил людей на самокате, а после скрылся с места аварии.

«В результате происшествия водитель и пассажир электросамоката получили телесные повреждения», - сообщили в областной ГАИ.

Свидетелей происшествия попросили позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-03.

Также можно прийти в ГАИ по адресу: улица Бакунина, 181.