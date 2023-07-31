Пензенцы сообщили об эвакуации посетителей двух торговых центров

31.07.2023 | 19:32

Вечером в понедельник, 31 июля, посетителям пришлось быстро покинуть ТРК «Коллаж» из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Об эвакуации торгового центра рассказали пользователи соцсети «ВКонтакте». Также покупателей и персонал вывели из ТЦ «Сан и Март».

По сведениям, имеющимся у сетевого издания «ПензаИнформ», людей эвакуировали после получения администрацией анонимного сообщения о бомбах. В торговые центры прибыли сотрудники полиции, чтобы проверить их.

Пензенские торговые центры нередко становятся объектами «шуток» злоумышленников, предупреждающих о спрятанных взрывных устройствах. Подобные сообщения получает и аэропорт.

Так, в апреле этого года на адрес воздушного вокзала пришло письмо о минировании здания. Так как были выходные дни, его никто не прочел, информацию получили в понедельник и приняли соответствующие меры.