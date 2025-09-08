У пензенца дома нашли пакеты с марихуаной и коноплей

08.09.2025 | 09:56

В Пензе завели уголовное дело на 59-летнего мужчину. Он употреблял наркотики и продавал их своим знакомым.

Полицейские узнали о факте сбыта, после чего пришли к горожанину в частный дом. На его территории сотрудники нашли 4 пакета с растениями. Их изъяли и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что внутри находились более 300 грамм марихуаны и свыше 6 килограммов конопли.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в областном УМВД РФ.

За производство и сбыт наркотиков пензенцу грозит до 15 лет лишения свободы.