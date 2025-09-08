Пензячка назвала незнакомцу номер СНИЛС и потеряла 2 млн рублей

08.09.2025 | 09:14

В Пензе 78-летняя пенсионерка лишилась более 2 миллионов рублей, желая продлить действие стационарного телефона.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Он заявил, что в ближайшее время абонентов начнут отключать от проводной связи, но оставить свой телефон рабочим можно, назвав номер СНИЛС.

Пензячка продиктовала цифры и подумала, что проблема решена, однако на следующий день ей позвонил мужчина якобы из полиции.

«Он сообщил, что мошенники завладели ее персональными данными и ей необходимо срочно обезопасить свои сбережения», - рассказали в областном УМВД РФ.

Пенсионерка поверила и, следуя указаниям, отправилась в банк, где сняла более 300 000 рублей. При этом кассир поинтересовался у женщины, зачем ей столько денег, но она ответила, что для лечения.

Затем горожанка поехала на встречу с «сотрудницей инкассации», передала ей снятые в банкомате средства и свои сбережения, которые хранила дома.

Только лишившись всех денег, пензячка осознала, что произошло, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.