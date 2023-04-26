Сообщение о бомбе в аэропорту Пензы прокомментировали

26.04.2023 | 17:44

В четверг, 26 апреля, в пензенских пабликах появились сообщения о заложенном в аэровокзале Пензы взрывном устройстве.

В постах утверждалось, что письмо о минировании на адрес администрации учреждения поступило в выходные дни. Ящик не проверяли и информацию получили только в понедельник.

На место немедленно вызвали специалистов. Они проверили аэропорт и пришли к выводу, что сообщение ложное. Работа возобновилась в штатном режиме.

«В ответ на информацию, что в аэропорт поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве, администрация ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» сообщает, что в последнее время подобные сигналы, оказывающиеся ложными, регулярно приходят в разные пензенские учреждения», - пояснили горожанам на сайте аэропорта.

Здание аэровокзала проверяют ежедневно. Специалисты ищут, не оставлены ли где-то подозрительные предметы. Принимаются все меры для обеспечения безопасности пассажиров, в том числе привлекается кинологическая служба.