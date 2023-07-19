В ГИБДД рассказали о пострадавших в жестком ДТП на ул. Калинина

19.07.2023 | 15:23

19-летнему водителю «Лады-Приоры» не понадобилась госпитализация после жесткого ДТП на ул. Калинина в Пензе, случившегося во вторник, 18 июля.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Авария произошла в 14:05 напротив дома № 133 на Калинина и попала на видео. На кадрах запечатлено, что водитель «Лады-Приоры», ехавший со стороны центра, резко перестроился из правой полосы в левую. Во время маневра машину левыми колесами занесло на встречку, где она столкнулась с грузовым автомобилем Tigarbo.

После удара «Ладу» отбросило на несколько десятков метров, у нее сильно смяло левую сторону, детали кузова разлетелись по проезжей части.

За рулем «Приоры» находился 19-летний юноша, грузовой машиной управлял 39-летний шофер.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Приора», мужчина 2003 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Лада-Приора» после оказания медицинской помощи был отпущен», - уточнили в УГИБДД.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.