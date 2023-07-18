На улице Калинина КамАЗ смял левый бок «Приоры»

Днем во вторник, 18 июля, на улице Калинина в Пензе, напротив здания регионального министерства образования, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового авто.
Предварительно установлено, что около 14:00 там столкнулись «Лада-Приора», за рулем которой находился 19-летний юноша, и КамАЗ под управлением 39-летнего шофера.
После удара машины оказались в нескольких десятках метров друг от друга, у легковой сильно смяло левую сторону, детали кузова разнесло по проезжей части.
В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что водитель «Приоры» и его 20-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в медицинское учреждение.
По факту аварии сейчас проводится проверка.
По замечанию автомобилистов, из-за ДТП образовался затор.
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