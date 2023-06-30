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Происшествия

В Пензенской области объявлен режим ЧС из-за вспышки кори

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С пятницы, 30 июня, в селе Средняя Елюзань Городищенского района объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Об этом сообщила местная администрация.

Уточняется, что режим введен по поручениям регионального управления Роспотребнадзора и областного минздрава.

«Для предотвращения массового распространения инфекции необходимо:

- отказаться от посещения мест массового пребывания, не устраивать семейные праздники;

- соблюдать масочный режим;

- ежедневно проводить санитарную обработку и проветривание;

- своевременно проводить вакцинацию от кори взрослых и детей (вакцина в больнице имеется в достаточном количестве).

В случае появления симптомов заболевания необходимо срочно обращаться за медицинской помощью», - предупредили в администрации.

Всех жителей попросили проявить сознательность и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Симптомы кори - резкий подъем температуры (под 40), насморк, головная боль, поражение слизистых оболочек, сыпь по всему телу. Последствия заболевания - менингоэнцефалит (поражение головного мозга), гепатит (поражение печени), пневмония (поражение легких), миокардит (поражение сердца), глухота, потеря зрения и летальный исход», - добавили в администрации.

Подчеркивается, что особую опасность корь представляет для беременных, детей до года, людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров.

1 июля в Средней Елюзани планировали провести традиционный праздник «Сабантуй-2023», но утром его отменили, сославшись на неблагоприятные погодные условия.

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