В Средней Елюзани отменили «Сабантуй-2023»

30.06.2023 | 11:01

В Средней Елюзани отменили традиционный национальный праздник «Сабантуй-2023», проведение которого было запланировано на субботу, 1 июля. Об этом предупредила администрация Городищенского района.

Причина - неблагоприятные погодные условия.

Предполагалось, что гости, в том числе делегация из Пестречинского района Республики Татарстан, смогут оценить разнообразие блюд национальной кухни, посетить творческие и ремесленные выставки, понаблюдать за национальной борьбой татарча корэш, скачками и бегами, попробовать свои силы в конкурсах по гиревому спорту, перетягиванию каната и отдать свой голос за мисс Сабантуй - 2023.

Также намеревались организовать праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности из Татарстана.

29 июня и. о. главы Городищенского района Павел Мигин провел рабочую планерку в Средней Елюзани, во время которой проверил готовность территории для проведения праздника, ее благоустройство. Также обсуждались встреча делегации из Татарстана и сценарий праздника.