В Пензе старая береза рухнула на стоявший во дворе автомобиль

14.04.2023 | 08:40

Стихия нанесла ущерб автовладельцу, оставившему свой Renault Logan в одном из пензенских дворов. Под порывом ветра на машину упала огромная береза.

Фото опубликовано в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» утром в пятницу, 14 апреля.

«Ульяновская, 22, ночью упало дерево от ветра», - обозначил автор место и время происшествия.

«Не стой под стрелой!» - сыронизировал один из подписчиков.

Накануне ветер опрокинул остановочные павильоны в Кузнецке и селе Трескино Городищенского района.

Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили о том, что 14 апреля местами по области порывы северо-восточного ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.