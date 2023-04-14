В Пензе старая береза рухнула на стоявший во дворе автомобиль

Стихия нанесла ущерб автовладельцу, оставившему свой Renault Logan в одном из пензенских дворов. Под порывом ветра на машину упала огромная береза.
Фото опубликовано в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» утром в пятницу, 14 апреля.
«Ульяновская, 22, ночью упало дерево от ветра», - обозначил автор место и время происшествия.
«Не стой под стрелой!» - сыронизировал один из подписчиков.
Накануне ветер опрокинул остановочные павильоны в Кузнецке и селе Трескино Городищенского района.
Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили о том, что 14 апреля местами по области порывы северо-восточного ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀