В Пензенской области ветер сносит остановочные павильоны

14.04.2023 | 07:55

Вечером в четверг, 13 апреля, в Кузнецке ветром снесло остановочный павильон. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Напротив 16 школы остановка упала на авто», - уточнил автор снимка место инцидента.

Кузнечане не замедлили обсудить событие. «Как год встретишь, так его и проведешь! Сначала елка, теперь остановки летают», - напомнил один из них январское ЧП, когда рухнуло главное новогоднее дерево.

«Не удивительно, ветер сегодня очень сильный!» - прокомментировала другая горожанка.

«Насколько помню, это третья остановка за пару-тройку лет, которая взлетела от ветра. Первая была у 10 школы, вторая - у 17 школы (с местоположением могу ошибиться)», - перечислил аналогичные события еще один подписчик.

В этот же вечер ветер снес крытый павильон на остановке общественного транспорта в Городищенском районе.

«Аккуратно на улице. Сильный ветер. Штормовое предупреждение. В селе Трескино автобусная остановка уже легла», - предупредил подписчик паблика «Подслушано Городищенский район».

Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили о том, что 13 апреля в регионе ожидается желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра до 15-18 м/с. В пятницу, 14 апреля, местами порывы северо-восточного ветра будут достигать 18-23 м/с.