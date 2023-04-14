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Происшествия

Пензячка пожаловалась губернатору, что ее избил 9-классник из школы № 7

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В школе № 7 г. Пензы произошел конфликт, потребовавший вмешательства полиции. Сама история случилась еще 21 марта, но достоянием общественности она стала только в четверг, 13 апреля.

Мама одного из учеников обратилась к губернатору в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что ей на крыльце школы нанес побои одноклассник ребенка (9-й класс).

«Я доползла до двери, и мне никто не разрешил позвонить в полицию, я сама позвонила по 102, когда в себя пришла, но директор вышла и учитель мне холод к голове приложили, лекарство корвалол дали выпить. Этот парень, который нанес удары по голове и по животу, бегал по коридору и смеялся, и директор ничего не предприняла... Когда меня привезли в больницу - сразу на КТ и рентген», - написала женщина.

По словам пензячки, парень оскорбил и ударил ее за то, что она не разрешила ему дружить с своим сыном.

«Мы зимой еще хотели уйти из 7-й школы в другую, но нам обещали, что не будут нас гнобить, т. к. мы малообеспеченная семья. И не виновата я, что нет у меня таких денег на сборы классу, а класс недружный...» - добавила женщина.

На ее обращение ответил представитель администрации Пензы. «По факту получения вами телесных повреждений на крыльце школы № 7 21 марта 2023 года в настоящее время проводится проверка органами внутренних дел. Администрацией образовательного учреждения проведены беседы с обучающимися о вежливом и корректном поведении по отношению к окружающим. В школе в течение всего учебного года проводится воспитательная профилактическая работа с обучающимися», - сообщил он.

Кроме того, руководству образовательного учреждения дано поручение усилить контроль за недопущением денежных сборов с родителей учеников.

В школе № 7 не впервые происходит громкий инцидент. В сентябре 2022 года учительница там насильно стерла косметику с лица 13-летней ученицы 7-го класса. Мать школьницы рассказала, что до того, как история получила огласку, ей никто не приносил извинения.

«Я не была в курсе до этого инцидента, что моей дочери делают замечания по макияжу, я ухожу на работу раньше и не вижу, какой она идет в школу. А учитель решил, видимо, что он может решить проблему с малолетним ребенком, минуя родителей. Я ждала сутки после случившегося, что учитель свяжется и объяснит мне ситуацию, но этого не случилось», - поделилась женщина.

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