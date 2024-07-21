Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 июл 2024|11:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Стало известно, сохранится ли ЕГЭ в 2025 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2025 году единый государственный экзамен в школах пройдет в обычном формате, даже если к тому моменту утвердят его альтернативу.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пояснив, что вопрос о проведении ЕГЭ в следующем учебном году закрыт.

Музаев добавил, что все изменения, касающиеся экзаменационных испытаний, принимают минимум за 2 года до прохождения процедуры.

«Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года», - уточнил глава Рособрнадзора.

Ранее стало известно, что в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы в пояснительной записке указали несколько причин для того, чтобы отказаться от подобных испытаний для школьников. В их числе большой стресс для экзаменующихся, траты на репетиторов для подготовки, бессмысленное заучивание ответов на тесты.

ЕГЭ предложили заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам общего и среднего образования. Законопроект собираются рассмотреть уже в октябре.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте