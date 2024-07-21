Стало известно, сохранится ли ЕГЭ в 2025 году

21.07.2024 | 09:50

В 2025 году единый государственный экзамен в школах пройдет в обычном формате, даже если к тому моменту утвердят его альтернативу.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пояснив, что вопрос о проведении ЕГЭ в следующем учебном году закрыт.

Музаев добавил, что все изменения, касающиеся экзаменационных испытаний, принимают минимум за 2 года до прохождения процедуры.

«Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года», - уточнил глава Рособрнадзора.

Ранее стало известно, что в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы в пояснительной записке указали несколько причин для того, чтобы отказаться от подобных испытаний для школьников. В их числе большой стресс для экзаменующихся, траты на репетиторов для подготовки, бессмысленное заучивание ответов на тесты.

ЕГЭ предложили заменить на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам общего и среднего образования. Законопроект собираются рассмотреть уже в октябре.